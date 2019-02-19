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"المنشآت الفندقية": حوار مجتمعى قبل إقرار كود الحماية المدنية للفنادق العائمة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:40 م
"المنشآت الفندقية": حوار مجتمعى قبل إقرار كود الحماية المدنية للفنادق العائمة ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية
كتبت آمال رسلان
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كشف ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية عن أن الغرفة تعمل على الإعداد لحوار مجتمعى حول الكود المصرى للفنادق العائمة وكذلك الدليل الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية المقامة، وذلك بعد أن تم التوافق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على التعديلات المطلوبة.

وأشار ماجد فوزى لـ"اليوم السابع" أن بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى سيصدر قرار وزارى من وزير الإسكان باعتماد هذا الكود، والذى تأتى أهميته فى أنه للمرة الأولى يكون هناك مواصفات معتمدة يتم تطبيقها ولا تترك للتقديرات فيما يخص إشتراطات الحماية المدنية.

ويشمل الكود المعايير الفنية التى لابد من تواجدها فى المنشأة لضمان أعلى درجات التأمين والسلامة، حيث يتضمن معايير السلامة الواجب توافرها فى الفنادق العائمة والتى يبلغ عددها 130 فندقا تقريبا، فى إطار الحرص على تطوير مستوى الخدمات التى يلقاها السائح، فكلما ارتفعت جودة الفنادق ومواصفاتها كلما انعكس ذلك إيجابيا على الفترة التى يقضيها السائح فى مصر.

وعقب إقرار الكود بشكل رسمى سيتم تطبيقه على الفنادق العائمة المزمع إنشاؤها، فى حين سيتم مطابقة الفنادق القائمة على تلك المعايير، وسيبدأ التفتيش على إلتزام الفنادق بهذا الكود عقب إقراره بـ6 شهور لمنح الفنادق الفرصة لتوفيق أوضاعها.

وأشار ماجد فوزى إلى الجهود التى  قامت بها الغرفة والوزارة خلال موسم السدة الشتوية والذى انتهى بدون أزمات للمرة الأولى منذ سنوات، حيث تم التنسيق مع وزارات السياحة والنقل والرى لتفادى مشاكل موسم السدة، موضحا أنه تم استئجار 4 دفاعات لسحب الفنادق العائمة التي قد تتعرض للشحط، مع التزام الفنادق العائمة بالخط الملاحي المحدد.

 


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غرفة المنشات الفندقية

الفنادق العائمة

الحماية المدنية

السياحة




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