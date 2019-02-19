المعمل الجنائى ينتهى من رفع الأدلة الجنائية بموقع حادث تفجير "الدرب الأحمر"

كتب أحمد الجعفرى - تصوير محمد الحصرى

انتهى خبراء المعمل الجنائى منذ قليل من رفع الأدلة الجنائية وتجميعها من موقع انفجار عبوة ناسفة، كانت بحوزة عنصر إرهابى أثناء ضبطه بمنطقة "الدرب الأحمر"، تمهيدًا لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

جدير بالذكر أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من الشهر الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط.