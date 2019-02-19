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المشدد 15 سنة للمتهمين بالسطو على شركة مستلزمات طبيب وسرقة نصف مليون جنيه

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:32 م
المشدد 15 سنة للمتهمين بالسطو على شركة مستلزمات طبيب وسرقة نصف مليون جنيه المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، 4 أشخاص بالسجن المشدد 15 سنة، لقيامهم بالسطو علي سيارة مملوكة لشركة مستلزمات طبيبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

 

تعود أحداث القضية رقم 29373 لسنة 2018، جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 2 يوليو، عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام مجهولين بالسطو على سيارة مملوكة لشرطة مسلتزمات طبيبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من مستقلى السيارة، ولاذا بالفرار.

 

وتوصلت التحريات التى قام بها الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث مركز بلبيس، ومعاونيه كل من النقبين أحمد حشيش، وإسلام يسن، إلى قيام كل من " وال م ع" 35 سنة فنى سباكة و" م ال ال ع" 27 سنة حداد و" ق أ ع " 34 سنة نجار، و" م س ع " 32 سنة عامل وجميعهم مقيمين مركز بلبيس، بإرتكاب الواقعة وسرقوا المبلغ المالى اللملوك لشركة انترميديكا لتنصيع المستلزمات الطبيبة، من المجنى عليها "وحيد ك ع" أمين خزنة للشركة و" محمد أ س أ" بطريق الإكراه، أثناء إستقلالهما سيارة بالطريق العام، بالسيارة رقم 982 س م د، مملوكة للشركة أستوقفهم المتهمين مشهرين بوجهما سلاح نارى وشل حركتهما وتمكنا من سرقة المبلغ المالى منهما وقدره نصف مليون جنيه، مستحقات مالية للعاملين بالشركة، وتم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


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