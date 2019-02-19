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المرور يرفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بشوارع القاهرة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:46 ص
المرور يرفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بشوارع القاهرة حملة مرورية لرفع السيارات القديمة -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  11 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
 
 
 

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