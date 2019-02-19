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القومى للسكان يشكل لجنة لتقييم الخطة التنفيذية لمناهضة ختان الإناث

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:52 م
القومى للسكان يشكل لجنة لتقييم الخطة التنفيذية لمناهضة ختان الإناث الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان
كتب وليد عبد السلام
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أصدر الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، قرار رقم ( 23 ) لسنة 2019، بتشكيل لجنة لتقييم الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث.
 
شُكلت اللجنة برئاسة مقرر المجلس القومي للسكان ، وعضوية الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية ، والدكتور عبد الحميد عطية أستاذ النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني ، والدكتورة راندا فخر الدين المدير التنفيذى للاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل و الدكتورة أميمة الجبالى، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة أسيوط، والدكتور خالد عطيفي منسق برنامج مناهضة ختان الإناث وبرنامج رعاية المقبلين على الزواج بوزارة الصحة، والدكتور مجدى خالد خبير الصحة الإنجابية، والدكتورة مواهب المويلحى خبير الصحة الإنجابية.
 
ووفقاً لقرار تشكيل اللجنة، فإنها تتولى مجموعة من المهام ، يأتى فى مقدمتها تقييم ما  تم تنفيذه من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث خلال الفترة من 2016 حتى 2018.
 
بالإضافة إلى إجراء بحث حول قياس أثر الخطة التنفيذية في القرى المستهدفة، وتحديد الأولويات والاحتياجات ووضع جدول زمني يتضمن آليات التنفيذ، وإعداد الخطة الزمنية لتحقيق الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية ، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وإعداد تقرير سنوى لما تم تنفيذه، وإعداد مقترح تعديل مواد قانون تجريم الختان مع قوة العمل الوطنية لمناهضة ختان الإناث.
 
وتضمن القرار أيضاً ، تشكيل أمانة فنية للجنة ، تتولى إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة العامة واللجان المنبثقة وتحضير الموضوعات التى تطرح فى جلساتها، إضافة إلى مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة العامة ومقترحاتها ومتابعته.

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الاستراتيجية القومية

ختان الاناث




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