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القبض على 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الدرب الأحمر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:19 ص
القبض على 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الدرب الأحمر المتهمين بالتنقيب عن الاثار
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 7 أشخاص، لقيامهم بالحفر داخل أحد المنازل بالدرب الأحمر، بقصد التنقيب عن الآثار و أخطر اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة بالواقعة. 
 
وأكدت تحريات رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر قيام كلٍ من"حمدى.ى.م" 42 سنة و سابق اتهامه فى 8 قضايا و"محمد.ن.ع" 27 سنة عامل و"صلاح.ن.ع"37 سنة و"ممدوح.ج.ع" 50 سنة عامل و"رضا.م.ع" 62 سنة عامل و"مدحت.ر.ا" 33 سنة عامل و"عادل.ف.ب" 41 سنة، أثناء قيامهم بالحفر على عقار سكن الأول، بقصد التنقيب عن الأثار. 
 
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بالمنزل المُشار إليه، تم ضبطهم وعُثر بداخله على حفره قطرها 1,5 متر بعمق 15 متر، كما تم ضبط أدوات التنقيب،
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 

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