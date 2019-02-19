القبض على عاطل بحوزته 1097 قرصا مخدرا فى الخصوص

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص، القبض على عاطل بحوزته 1097 قرصا مخدرا، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بضبط المدعو "صابر . ف" 46 سنة، عاطل ومقيم النورة - دائرة قسم الخصوص، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وعدد 1097 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7070 لسنة 2018م إدارى القسم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.