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القبض على صومالى و4 اخرين بحوزتهم كمية أسلحة و مخدرات بالقليوبية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:32 م
القبض على صومالى و4 اخرين بحوزتهم كمية أسلحة و مخدرات بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، بمدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 5 عاطلين، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

 

 تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بضبط كلا من، "شريف. ا "، وشهرته " شريف الصومالى" 41 سنة،عاطل، ومقيم دائرة مركز الخانكة، و السابق اتهامه فى عدد 2 قضية " مخدرات "، بحوزته سلاح نارى بندقية الية، بخزينتها عدد  10 طلقة، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام، ومبلغ مالى 2000 جنية، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته الغير مشروعه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته .

 

كما تم، ضبط "عبدالله .ا"28سنة عاطل ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 40 جرام، ومبلغ مالى 250 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 911 لسنة 2019م ادارى مركز قليوب، و"محمود.س"24 سنة، عاطل ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 134/15 لسنة 2019م جنايات أ د ط قسم ثان شبرا الخيمة.

 

و ضبط، "احمد.ه"26سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 162 لسنة 2019م جنايات أ د ط قسم أول شبرا الخيمة ، و"سيد.س"32 سنة، عاطل ،وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1669 لسنة 2019 م ادارى مركز طوخ.

 

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 


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