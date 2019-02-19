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الصحة: فحص طلاب المدارس للكشف عن السمنة والتقزم بعد موافقة من ولى الأمر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:00 ص
الصحة: فحص طلاب المدارس للكشف عن السمنة والتقزم بعد موافقة من ولى الأمر وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم فحص طلاب المدارس للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، بموجب موافقة كتابية من ولى الأمر عملا بالاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال .

 

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، إن الفحص الاسترشادى لأكثر من 40 ألف طالب وطالبة كشف عن أهمية المسح فى التعرف على نسب الأمراض وطريقة العلاج، مؤكدا أن الجميع يصرف علاجه بالمجان .

 

وأوضح المصدر أن الدولة تسعى إلى تعديل نظم التغذية المدرسية على أسس علمية صحيحة، مضيفا أن المسح سيشمل القطاعين العام والخاص فى المدارس، بينما لم يتم استهداف التلاميذ فيما قبل المرحلة الابتدائية .


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المدارس

التقزم

السمنة




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