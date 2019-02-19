video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الشعراوى فى تسجيل قديم: المنتحر سيدخل النار لأنه بدد جسدا ليس ملكا له

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:35 م
الشعراوى فى تسجيل قديم: المنتحر سيدخل النار لأنه بدد جسدا ليس ملكا له الشيخ الشعراوى
كتب – إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
 
قال إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، فى تسجيل قديم له، أثناء جلسة من جلسات الخواطر الإيماينة: المنتحر سيدخل النار لأنه بدد جسدا ليس ملكا له.
 
 
وقال إمام الدعاة: لو ملك الإنسان جسده وأعضائه لما حرم الله الجنة على المنتحر، ولا يأخذ الحياة إلا واهب الحياة، حيث إن الجسد ليس ملكا للإنسان حتى يحق له الانتحار.
 
واستكمل إمام الدعاة: أنت مش ملك نفسك، تموت نفسك ربنا يحرم عليك الجنة، وتدخل النار، وأنا أقول هذه المسألة لأعذر نفسى وأبلغ عن الله يفهمون أو لا يفهمون.
 
 
 
وقال الشعراوى لا يجوز تناول جسد الإنسان وجلده بعد الموت لكرامة الإنسان عند الله، اتقوا الله وافهموا قول الله.
 
 
 

إضافة تعليق

حكم تفجير النفس

الشيخ الشعراوى

المنتحر

الشعراوى

حكم قتل النفس

الشعراوى عن قتل النفس

التفجير

العمليات الارهابية




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة