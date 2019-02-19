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الشعب المصري لرجال الجيش والشرطة: رحم الله شهداءكم ( فيديو )

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:59 م
الشعب المصري لرجال الجيش والشرطة: رحم الله شهداءكم ( فيديو ) واجب العزاء لشهداء الوطن
كتبت : دينا الحسيني
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قدم المصريين واجب العزاء لشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات الأمنية التي جرت بسيناء والدرب الأحمر ، والتي راح ضحيتها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

ووجه عدد من المواطنين رئاسل قوية لعناصر الإخوان الهاربين والذين يقوموا بالتحريض علي العنف والقتال وتنفيذ عمليات بحق أبرياء قائلين لهم : أبداً مصر لن تسقط .. وسيبطل الله ما تعملون".

 

كما قدم المصريين الشكر لرجال الجيش والشرطة علي تضحياتهم بكل غالي ونفيس من أجل الحفاظ علي أمن وإستقرار مصر وحمايتهم ، مطالبين  بمواصلة الحرب علي الإرهاب قائلين لهم : "نحن من خلفكم وقلوبنا معكم". 

 
 

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