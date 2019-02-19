الشعب المصري لرجال الجيش والشرطة: رحم الله شهداءكم ( فيديو )

قدم المصريين واجب العزاء لشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات الأمنية التي جرت بسيناء والدرب الأحمر ، والتي راح ضحيتها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
ووجه عدد من المواطنين رئاسل قوية لعناصر الإخوان الهاربين والذين يقوموا بالتحريض علي العنف والقتال وتنفيذ عمليات بحق أبرياء قائلين لهم : أبداً مصر لن تسقط .. وسيبطل الله ما تعملون".
كما قدم المصريين الشكر لرجال الجيش والشرطة علي تضحياتهم بكل غالي ونفيس من أجل الحفاظ علي أمن وإستقرار مصر وحمايتهم ، مطالبين بمواصلة الحرب علي الإرهاب قائلين لهم : "نحن من خلفكم وقلوبنا معكم".
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