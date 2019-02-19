الشرطة الفرنسية تقتل مسلحاً طعن 4 مواطنين بسلاح أبيض بمارسيليا.. فيديو

كتب أحمد جمعة - أحمد عبد الرحمن

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن ضباطا بالشرطة قتلوا بالرصاص رجلا في وسط مارسيليا اليوم الثلاثاء بعدما طعن أربعة أشخاص في المدينة الساحلية بجنوب البلاد، في هجوم لا يبدو أن له صلة بالإرهاب.

A man that attempted to stab multiple people in Marseille has been shot by the police #Marseille #France pic.twitter.com/cOPzFfCFKY — CNW (@ConflictsW) February 19, 2019

Video from the scene in Marseille after a man attacked 4 people with a knife before he was shot by a police officer#Marseille #France pic.twitter.com/QtohI3Sz5I — CNW (@ConflictsW) February 19, 2019



هجوم فرنسا



هجوم مارسيليا

وقال مصدر إن المهاجم حاول أن يستل مسدسا ليطلق النار على ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا عليه الرصاص.

وأصاب الرجل اثنين في ترام وآخرين في الشارع، أحدهم بجروح خطيرة.