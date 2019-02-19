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الشرطة الفرنسية تقتل مسلحاً طعن 4 مواطنين بسلاح أبيض بمارسيليا.. فيديو

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:48 م
الشرطة الفرنسية تقتل مسلحاً طعن 4 مواطنين بسلاح أبيض بمارسيليا.. فيديو هجوم مارسيليا
كتب أحمد جمعة - أحمد عبد الرحمن
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قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن ضباطا بالشرطة قتلوا بالرصاص رجلا في وسط مارسيليا اليوم الثلاثاء بعدما طعن أربعة أشخاص في المدينة الساحلية بجنوب البلاد، في هجوم لا يبدو أن له صلة بالإرهاب.

 

 

هجوم فرنسا
هجوم فرنسا

هجوم مارسيليا
هجوم مارسيليا

 

وقال مصدر إن المهاجم حاول أن يستل مسدسا ليطلق النار على ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا عليه الرصاص.

 

وأصاب الرجل اثنين في ترام وآخرين في الشارع، أحدهم بجروح خطيرة.

 

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