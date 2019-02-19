الشرطة الألمانية تحقق مع اثنين من مواطنى البوسنة بحوزتهما قنابل يدوية

برلين(أ ش أ)

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا مع اثنين من مواطنى البوسنة المشتبه فى قيامهما بكسر قوانين الحد من التسلح بعد العثور على قنابل يدوية مخبأة فى سيارتهما.

ونقلت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن مصادر بالشرطة الاتحادية قولها أن الضباط أوقفوا الرجلين خارج محطة القطارات الرئيسية فى مدينة درسدن للاشتباه فى تورطهما بجرائم تتعلق بالهجرة.

وأضاف المصدر أنه بتفتيش السيارة، عثرت الكلاب البوليسية على 17 قنبلة يدوية مخبأة داخل بطانة السيارة، فيما سيتم عرض المشتبه فيهما أمام القاضى فى وقت لاحق اليوم، لتقرير ما إذا كان سيتم مواصلة احتجازهما قيد التحقيق.