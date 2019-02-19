السيسى يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.