الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:05 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. والدة الشهيد أبو اليزيد لـ"السيسى": "عارفة إن دم ابنى مش هيروح هدر" الحياة اليوم" يناقش مبادرة "مودة" للمقبلين على الزواج.. وخالد أبو بكر: مصر تسير بخطى جيدة.. والسيسى أجرى 94 جولة خارجية.. وزير الرياضة: مصر عادت لمكانها الطبيعى وقادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية السيسي رئاسة الجمهورية رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه "الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب 10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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