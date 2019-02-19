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السجن 3 سنوات لفلاح هتك عرض ربة منزل فى البدرشين

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:14 م
السجن 3 سنوات لفلاح هتك عرض ربة منزل فى البدرشين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن 3 سنوات لفلاح خطف وهتك عرض "ربة منزل" بالبدرشين.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.
 
وكشف قرار الإحالة الصادر برئاسة المستشار ياسر التلاوى المحامى العام، عن قيام المتهم "كمال عبد الكريم"، 58 سنة، فلاح مواقعة المجني عليها "علا قدرى" بغير رضاها، وذلك بأن أمسك بها عنوة ووضع يده علي فمها وأنفها، مهددا إياها بسلاح ناري طبنجة وقام بجذبها إلي داخل أرض زراعية وطرحها أرضا وتحسس مواطن عفتها.
 
 
 
 

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