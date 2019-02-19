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الزراعة: فحص 110 أطنان تقاوى بطاطس.. وتؤكد: صالحة وجاهزة للموسم الصيفى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:00 ص
الزراعة: فحص 110 أطنان تقاوى بطاطس.. وتؤكد: صالحة وجاهزة للموسم الصيفى بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بالإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم فحصه من تقاوى البطاطس المستوردة من عدة دول مختلفة من الاتحاد الأوروبى بالمعامل المتخصصة بالمشروع بلغت 110 آلاف و630 طن تقاوى خالية من مرضى العفن البنى والحلقى، وصالحة للزراعات الجديدة والموسم الصيفى سواء للإنتاج المحلى أو التصدير.

 

وأضافت مدير مشروع العفن البنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الكميات التى تم الإفراج عنها بعد فحصها تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية والحجرية، التى تتم زراعتها سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير خلال موسم الزراعات الجديدة.

 

وأوضحت نجلاء بلابل أنه يتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس، للتأكد من خلوها من الأمراض.

 

وكشف تقرير لوزارة الزراعة عن أن استيراد تقاوى البطاطس طبقا للقرار الوزارى الأخير، الذى يحدد الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها فى الاستيراد والمعمول بها فى مصر، موضحًا أنه يتم منع دخول الرتب المتخصصة التى تكون حساسة بالأمراض والحشرات، وتكون التقاوى المستوردة من مناطق الإنتاج الخالية من الأمراض الحجرية، وبشهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوٍ، وإقرار ما يفيد استيفائها للاشتراطات الحجرية المصرية، وخلوها من الحشرات والأمراض.

 


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وزارة الزراعة

تقاوى البطاطس

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العفن البنى




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