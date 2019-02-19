الرئيس الفرنسى يزور كينيا منتصف مارس.. والقطار السريع على رأس الاتفاقيات

هناء أبو العز

أكدت ألين كوستر، السفيرة الفرنسية فى دولة كينيا، زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لكينيا لمدة يومين منتصف مارس.

وعبر الرئيس كينياتا، فى وسائل الإعلام المحلية عن تطلعه لاستضافة نظيره الفرنسى وأنه يتوقع أن تحقق الزيارة أرضية جديدة فى العلاقات بين البلدين.

وقال كينياتا: "تقليديا، تتمتع كينيا وفرنسا بعلاقات ثنائية قوية ويسرنى أننا واصلنا تعميق العلاقات، ومن المتوقع أن توقع كينيا وفرنسا عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، مثل خدمة القطار السريع المقترحة، بين منطقة الأعمال المركزية فى نيروبى ومطار جومو كينياتا الدولى، وهى من بين المشاريع التى من المتوقع أن تظهر بشكل بارز فى مناقشات هذه الزيارة".