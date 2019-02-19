الرئيس الأفغانى يقيل مبعوثه الخاص بدول الكومنولث

كابول (أ ش أ)

أقال الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى اليوم الثلاثاء، مبعوث بلاده الخاص فى دول الكومنولث محمد شاكر كارجار.

وذكر مكتب الرئاسة الأفغانية- فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم- أن الرئيس الأفغانى أصدر مرسوما بعزل كارجار، المبعوث الأفغانى الخاص لدى دول الكومنولث من منصبه.

وأشار البيان إلى أنه تمت الموافقة على هذا القرار بناءً على البند رقم 13 من المادة 64 فى الدستور الأفغاني.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الظروف المحيطة بإقالة كارجار.