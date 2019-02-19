"الدفاع الروسية": قدمنا أدلة دامغة على انتهاك أمريكا لمعاهدة الصواريخ متوسطة المدى

موسكو )أ ش أ(

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف اليوم /الثلاثاء/ أن بلاده قدمت أدلة دامغة على انتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال كوناشينكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - "عندما قدمت روسيا أدلة دامغة على انتهاكات مباشرة لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى من جانب الولايات المتحدة، بدءا من نشر منظومات الإطلاق الأرضية (أم.كي.41) في أوروبا، القادرة على إطلاق صواريخ (توماهوك) المجنحة، وحتى بدء بناء مصنع قبل عامين، لتصنيع الصواريخ متوسطة المدى في توسان، طرأت أسئلة عديدة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية".

وأضاف "إن كل الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن تصنيع صواريخ (9أم729)، والتي يزعم أنها تنتهك معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مبنية على معطيات مفبركة من وكالة الاستخبارات المركزية والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية".