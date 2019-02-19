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الداخلية تداهم مصانع غير مرخصة فى القليوبية والجيزة.. صور

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:45 ص
الداخلية تداهم مصانع غير مرخصة فى القليوبية والجيزة.. صور المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القليوبية والجيزة، حملة أمنية مكبرة إستهدفت (مركزى شرطة بنها  - كفرشكر بالقليوبية – قسم شرطة كرداسة بالجيزة).
 
أسفرت الجهود عن ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف (مجهولة المصدر ، غير مسجلة بوزارة الزراعة ، بدون سجل بيئى) بدائرة مركز شرطة كفرشكر بالقليوبية ملك "عاطف ع.ن، ويديره "شريف.أ"  وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة مركزات الأعلاف  "عبارة عن وحدة جرش وخلط سعة 1 طن مملوءة بالأعلاف – سير كهربائى – خزان مملوء ذرة صفراء سعة 6 طن  – 11 طن مواد خام " صويا – ردة – أعلاف " – 300 كيلو جرام دشيشة ذرة).
 
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع لمنتجات الألبان (الجبن) مجهولة المصدر، غير مدون عليها ثمة بيانات ، بدون سجل بيئى – بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية  وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة منتجات الألبان (الجبن) "عبارة عن 9 برميل لبن سعة 300 كجم، حوض لبن سعة 500 كجم، حوض لتجهيز الجبن سعة 4 طن، عدد 2 تنك لبن سعة 4 طن، مصفاة لبن، كمية كبيرة من العبوات الفارغة"  – 520 كيلو جرام منتج نهائى " الجبن الأبيض - القشدة – الجبن الموتزاريلا).
 
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية (مجهولة المصدر، غير مدون عليها ثمة بيانات ، بدون سجل بيئى ) بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية ، وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة الطحينة "عبارة عن معصرة فول سودانى سعة 200 كجم، مصفاة بموتور للتعبئة، برميل مياه ، كمية كبيرة من العبوات الفارغة" – واحد طن من الفول السودانى معبأ فى شكائر – 725 كيلو جرام منتج نهائى من "الطحينة"، وتم ضبط مصنع لإنتاج المخللات (مجهولة المصدر ، غير مدون عليها ثمة بيانات ، بدون سجل بيئى ) بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية – ملك وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة المخللات " عبارة عن حوض سعة 500 كجم مملوء بنبات اللفت ، كمية كبيرة من أكياس النايلون مدون عليها إسم المنتج" – 300 كيلو جرام من صلصة الطماطم – 12,900 طن من المخللات "منتج نهائى ").
 
 
وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط شركة للبذور الزراعية بداخلها 3 مخازن (غير مسجلة بوزارة الزراعة "مغشوشة ، مقلدة ، مجهولة المصدر ، بدون سجل بيئى ، منسوب إنتاجها لشركات وهمية) بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية "عبارة عن ماكينة خياطة، ميزان ديجيتال، ماكينة تعبئة ، كمية كبيرة من العبوات البلاستيكية الفارغة"  – 187 طن من الأسمدة والمخصبات الزراعية "منتج نهائى" معبأة ومعدة للتداول – 20 طن من المواد الخام "معدة للتعبئة").
 
المضبوطات
المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مضنع
مضنع
 

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