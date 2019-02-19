الداخلية تداهم مصانع غير مرخصة فى القليوبية والجيزة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القليوبية والجيزة، حملة أمنية مكبرة إستهدفت (مركزى شرطة بنها - كفرشكر بالقليوبية – قسم شرطة كرداسة بالجيزة).

أسفرت الجهود عن ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف (مجهولة المصدر ، غير مسجلة بوزارة الزراعة ، بدون سجل بيئى) بدائرة مركز شرطة كفرشكر بالقليوبية ملك "عاطف ع.ن، ويديره "شريف.أ" وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة مركزات الأعلاف "عبارة عن وحدة جرش وخلط سعة 1 طن مملوءة بالأعلاف – سير كهربائى – خزان مملوء ذرة صفراء سعة 6 طن – 11 طن مواد خام " صويا – ردة – أعلاف " – 300 كيلو جرام دشيشة ذرة).

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع لمنتجات الألبان (الجبن) مجهولة المصدر، غير مدون عليها ثمة بيانات ، بدون سجل بيئى – بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة منتجات الألبان (الجبن) "عبارة عن 9 برميل لبن سعة 300 كجم، حوض لبن سعة 500 كجم، حوض لتجهيز الجبن سعة 4 طن، عدد 2 تنك لبن سعة 4 طن، مصفاة لبن، كمية كبيرة من العبوات الفارغة" – 520 كيلو جرام منتج نهائى " الجبن الأبيض - القشدة – الجبن الموتزاريلا).

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية (مجهولة المصدر، غير مدون عليها ثمة بيانات ، بدون سجل بيئى ) بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية ، وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة الطحينة "عبارة عن معصرة فول سودانى سعة 200 كجم، مصفاة بموتور للتعبئة، برميل مياه ، كمية كبيرة من العبوات الفارغة" – واحد طن من الفول السودانى معبأ فى شكائر – 725 كيلو جرام منتج نهائى من "الطحينة"، وتم ضبط مصنع لإنتاج المخللات (مجهولة المصدر ، غير مدون عليها ثمة بيانات ، بدون سجل بيئى ) بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية – ملك وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة المخللات " عبارة عن حوض سعة 500 كجم مملوء بنبات اللفت ، كمية كبيرة من أكياس النايلون مدون عليها إسم المنتج" – 300 كيلو جرام من صلصة الطماطم – 12,900 طن من المخللات "منتج نهائى ").

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط شركة للبذور الزراعية بداخلها 3 مخازن (غير مسجلة بوزارة الزراعة "مغشوشة ، مقلدة ، مجهولة المصدر ، بدون سجل بيئى ، منسوب إنتاجها لشركات وهمية) بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية "عبارة عن ماكينة خياطة، ميزان ديجيتال، ماكينة تعبئة ، كمية كبيرة من العبوات البلاستيكية الفارغة" – 187 طن من الأسمدة والمخصبات الزراعية "منتج نهائى" معبأة ومعدة للتداول – 20 طن من المواد الخام "معدة للتعبئة").