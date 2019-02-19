الحبس 5 سنوات لعاطل خطف طفلة بتوك توك تحت تهديد السلاح فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح ، حبس "السيد .م. غ" 5 سنوات، وذلك لقيامه بخطف طفلة أثناء استقلالها توك توك تحت تهديد السلاح بإحدى قرى مركز الباجور.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد كشك رئيس مباحث مركز الباجور من حبس السيد .م.غ 5 سنوات، وذلك قيامه بخطف إبتسام . ا طفلة أثناء استقلالها توك توك تحت تهديد السلاح بإحدى قرى مركز الباجور، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

