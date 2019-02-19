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التعليم العالى: اتفاقيات بين مصر والسودان فى البحث العلمى نجنى ثمارها قريبا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:43 م
التعليم العالى: اتفاقيات بين مصر والسودان فى البحث العلمى نجنى ثمارها قريبا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمود راغب
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك قضايا مشتركة تربط مصر والسوادن عبر التاريخ، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات ستكون عن طريق مجالات التعليم العالى والبحث العلمى مثل الطاقة المتجددة والمياه والزراعة.
 
وأضاف وزير التعليم العالى، خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره السودانى، بجامعة عين شمس، على هامش فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، اليوم الثلاثاء، الذى تنظمه الإدارة المركزية للوافدين بالوزارة بالتعاون مع جامعة عين شمس بمسرح كلية الصيدلة قاعة المؤتمرات الكبرى، أن الفترة المقبلة سشتهد تعاونا كبيرا بين البلدين من خلال اللجان المشتركة بمجالات التعليم العالى، لافتا إلى أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين ستجنى ثمارها قريبا.
 
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابى بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون فى البرامج التعليمية المشتركة، والتعاون فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.
 
 
 

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