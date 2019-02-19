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التحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة داخل منزل إرهابى "الدرب الأحمر"

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:57 ص
التحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة داخل منزل إرهابى "الدرب الأحمر" أشلاء الإرهابى
كتب أحمد الجعفرى
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يواصل رجال الأجهزة الأمنية جهودهم لكشف ملابسات وتفاصيل انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد العناصر الإرهابية، وانفجرت أثناء محاولة ضبطه، حيث تم التحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة داخل منزل المتهم "حسن عبد الله".
 
ويواصل رجال المعمل الجنائي جهودهم فى جمع الأدلة الجنائية، من موقع الحادث، ويبذل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات جهود مضنية للتعامل مع المواد التى تم التحفظ عليها، وتأمين المنطقة وتمشيطها.
 
فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من الشهر الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده  بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.
 
وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط.
 
 

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