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البترول: شركة "قارون" تبدأ حفر 15 بئرا باستثمارات 183 مليون دولار

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:00 ص
البترول: شركة "قارون" تبدأ حفر 15 بئرا باستثمارات 183 مليون دولار صورة ارشيفية حقول نفط
كتبت ـ أسماء أمين
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قال مصدر بالبترول: إن شركة قارون للبترول ستبدأ العمل خلال الأيام القليلة القادمة بمنطقة الامتياز الجديدة شرق البحرية الممتدة "بوليت" حيث من المتوقع أن يتم إضافة حوالى 8.6 ألف برميل زيت يومياً بنهاية العام الحالى 2018/2019 ليصل متوسط إنتاج الشركة إلى 34.7 ألف برميل زيت يوميا بإجمالى استثمارات 183 مليون دولار لحفر 4 آبار تنموية و11 بئرا استكشافيا.

وأكد المصدر أن قطاع البترول ينفذ برنامجا طموحا لزيادة موارد مصر من البترول والغاز الطبيعى للاستمرار فى تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد المزيد من الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز برياً وبحرياً بالإضافة إلى تنفيذ برامج تستهدف سرعة وضع الاكتشافات البترولية على خريطة الإنتاج وتطبيق تقنيات حديثة لتحسين معدلات الإنتاج من الحقول القائمة والتى تأتى كأحد برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى يتم تنفيذه حالياً.


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