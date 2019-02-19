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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:36 م
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:36 م
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين المسجد الاقصى
رام الله )أ ش أ(
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 أصيب عدد من المصلين واعتقل آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء عليهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حصارها للمصلين في المسجد الأقصى والاعتداء عليهم بصورة وحشية، حيث امتدت المواجهات في وقت لاحق إلى أبواب المسجد الأقصى الرئيسية "الخارجية" من جهة البلدة القديمة، مشيرة إلى أنه من بين المصابين أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة من مدينة القدس ناصر قوس.

وأوضحت /وفا/ أن المواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال تتركز في محيط أبواب الناظر "المجلس" وحطة والأسباط، في الوقت الذي تنشط فيه عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال في منطقة باب الأسباط، والتي اختطفت واعتقلت عددا من الشبان.

وأشارت /وفا/ إلى أن التوتر يسود المسجد الأقصى ومحيطه، وبدأ بالامتداد إلى أحياء البلدة القديمة وسط دعوات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين بالتوجه فورا إلى المسجد الأقصى لفك الحصار عن المصلين الذين يتعرضون للاعتداءات.

يُشار أن قوات كبيرة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات الاحتلال اقتحمت، الليلة، المسجد الأقصى من باب المغاربة، وشرعت بإغلاق جميع أبواب المسجد المبارك والاستفراد بالمصلين بالضرب المبرح.

وكان عشرات الشبان أزالوا، اليوم، البوابة التي وضعها الاحتلال وأغلقها بالسلاسل الحديدية.

 

 


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