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الاتحاد الأوروبى يتفق على خفض انبعاثات الشاحنات والسيارات الثقيلة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:39 م
الاتحاد الأوروبى يتفق على خفض انبعاثات الشاحنات والسيارات الثقيلة الاتحاد الأوروبى
بروكسل (أ ش أ)
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وافق الاتحاد الأوروبى على قرار لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من الشاحنات والحافلات، وذلك فى إطار جهود الاتحاد لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى توصلا إلى اتفاق يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بنسب الانبعاثات خلال العام الجارى.

وستساعد القيود فى مجال النقل- الذى يعد مصدرا للانبعاثات الكربونية بوتيرة متزايدة- الاتحاد فى الوصول لهدفه بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 بالمئة عن مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2030، حسب اتفاقية باريس للمناخ.

وكان الاتحاد الأوروبى اتفق فى ديسمبر الماضى على تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن السيارات. ويهدف الاتحاد إلى دفع منتجى السيارات لتصنيع سيارات ذات انبعاثات منخفضة.

 


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الاتحاد الاوروبى

انبعاثات الشاحنات

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انبعاثات الغازات




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