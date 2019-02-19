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"الإعلاميين" تناشد أعضائها بالالتزام بالبيانات الرسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:01 ص
"الإعلاميين" تناشد أعضائها بالالتزام بالبيانات الرسمية بشأن حادث الدرب الأحمر صورة ارشيفية
كتب محمد السيد
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طالبت سهام صالح وكيل أول نقابة الإعلاميين ،جميع الإعلاميين والوسائل الإعلامية بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمنية بشأن الحادث الارهابى بالدرب الأحمر، الذى أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

و أضافت سهام صالح فى تصريحات لها، أن من يخالف الالتزام بالبيانات الرسمية سيعرض نفسه للمسائلة القانونية والتحقيق داخل النقابة .

و ذكرت سهام صالح وكيل أول نقابة الاعلاميين، أن ماحدث محاولة يائسة من الجماعة الارهابية لزعزعة استقرار الدولة المصرية فى ظل الجهود الكثيفة التى تقوم بها القيادة السياسية، مقدمة العزاء لأسر الشهداء.

فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده  بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.


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الدرب الاحمر

سهام صالح

حادث الدرب الاحمر

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