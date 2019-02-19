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الأموال العامة تضبط متهما بتزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات بالقاهرة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:51 ص
الأموال العامة تضبط متهما بتزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات بالقاهرة المتهم بتزوير المستندات
كتب إبراهيم أحمد
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القى رجال المباحث بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، القبض على مصمم اعلانات لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التزوير وتقليد المحررات الرسمية و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

   

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط"عمرو.م.ع" 39 سنة ، مصمم بمكتب كمبيوتر للدعاية والإعلان والتصميمات، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ومقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية داخل مكتب الدعاية والإعلان عمله وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

 

 وعثر داخل المكتب على  جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه يحوى نماذج لأختام وأكلاشيهات ومطبوعات عبارة عن  (شعار ممهور بنسر الجمهورية، 16 أكلاشيه لجهات مختلفة، 2 كارنيه منسوبَين لجهتين "جميعهم مُقلدين و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف باصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


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