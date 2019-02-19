"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كتب محمد السيد

أدان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، الحادث الإرهابى بالدرب الأحمر، الذى أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، مشيدا بالدور البطولى الذى يقوم به ضباط وزارة الداخلية فى ملاحقة الإرهابيين.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى بيان له ،على قدرة مصر وجيشها وشرطتها فى القضاء على الإرهاب، وأن ما حدث من عمليات إرهابية مؤخرا لن يثنى الوطن عن مواصلة مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وشدد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، وكود تغطية الحوادث الإرهابية، مقدما العزاء لأسر الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.