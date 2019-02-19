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الأطباء: وزير التعليم استجاب لشكوانا ووعد بفحص المناهج وحذف أى إساءة لأعضائنا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:53 ص
الأطباء: وزير التعليم استجاب لشكوانا ووعد بفحص المناهج وحذف أى إساءة لأعضائنا نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قالت نقابة الأطباء، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أرسل خطابا موجها إلى نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، عبر فيه عن تقديره لما تبذله النقابة من جهود مخلصة فى سبيل توفير رعاية صحية لأبناء مصر، وأكد على احترامه وتقديره للرسالة السامية للأطباء، أما بخصوص الشكوى المقدمه حيال أحد الكتب المدرسية فقد أصدر الوزير  توجيهاته بحذف كلمة الأطباء من العبارة لتصحيح المعنى. 
 
جاء ذلك رداُ على الشكوى التى سبق، وتقدمت بها نقابة الأطباء إلى وزارة التربية والتعليم إعتراضاً على الإساءة الواردة فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى( المعاصر ) الذى حمل عبارة مسيئة للأطباء وللمنظومة الصحية بوصفهم بالأشرار. 
 
قال الوزير، إن العبارة محل الشكوى لم تعمم صفة الأشرار على جميع الأطباء ولم يذكر الأطباء المصريين على وجه التحديد، وان العبارة المذكورة بمثابة رسالة لتوخى الحذر من عصابات خطف الأطفال وليس من الأطباء.
 
وأكد الوزير أن العبارة محل الشكوى سوف يتم إزالتها لتصحيح المعنى، وكذلك أصدر توجيهاته لجميع اللجان المختصة بفحص الكتب المدرسية، وحذف أى عبارات قد تحمل شبهة الإساءة وعدم التقدير لأى شخصية أو جهة أو مؤسسة أو فئة من فئات المجتمع مع مراعاة ذلك خلال الطبعات القادمة للكتب محل الفحص.
 
 
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الاساءة للاطباء في المناهج




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