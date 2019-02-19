اضبط مخالفة.. مياه الصرف الصحى تغرق المركز الطبى بميت نما بشبرا الخيمة

وقال الأهالى، إن الروائح الكريهة المنبعثة من مياه الصرف الصحى التى تحيط بالمركز الطبى، تزيد من الأمراض الذين يعانون من المرض بجانب انتشار الحشرات حول تلك المياه.

وأضاف الأهالى، أن المترددين على المركز من المرضى وذويهم لا يستطيعون الدخول بسبب تلك المياه المحيطة به ، مطالبين الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ومسئولى الحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بحل تلك المشكلة حرصا على سلامة المرضى الذين يحتاجون من يخفف عليهم الآمهم.