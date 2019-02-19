video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مكتب بريد زفتى فى ظل غياب لمجلس المدينة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:00 ص
اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مكتب بريد زفتى فى ظل غياب لمجلس المدينة القمامة تحاصر مكتب بريد زفتى
الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب الإهمال الشديد والانتشار الكبير للقمامة داخل مكتب بريد زفتى الرئيسى فى ظل غياب تام لقسم النظافة بمجلس المدينة.

وقال محمد القاضى أحد الأهالى لـ"اليوم السابع" إن عند ذهابه لمكتب بريد زفتى فوجئ بانتشار القمامة والحشرات بشكل كبير خلف مبنى المكتب، مما أدى إلى انتشار الحشرات والأوبئة وتحويله إلى مقلب قمامة صغير.

وطالب الأهالى المحاسب أحمد عبد المقصود النحال، بضرورة رفع أكوام القمامة خلف مبنى البريد الرئيسى، والتنبيه على ورديات النظافة بضرورة رفع القمامة أول بأول.

1
 

 

2
 

 

3

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى السنطة بالغربية

الأمن يوافق على عودة المنصورة لأداء مبارياته على ملعبه

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات محافظ الغربيه

مكتب بريد زفتى

القمامه

مجلس مدينة زفتي




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة