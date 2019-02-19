اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مكتب بريد زفتى فى ظل غياب لمجلس المدينة

الغربيه محمد طارق

سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب الإهمال الشديد والانتشار الكبير للقمامة داخل مكتب بريد زفتى الرئيسى فى ظل غياب تام لقسم النظافة بمجلس المدينة.

وقال محمد القاضى أحد الأهالى لـ"اليوم السابع" إن عند ذهابه لمكتب بريد زفتى فوجئ بانتشار القمامة والحشرات بشكل كبير خلف مبنى المكتب، مما أدى إلى انتشار الحشرات والأوبئة وتحويله إلى مقلب قمامة صغير.

وطالب الأهالى المحاسب أحمد عبد المقصود النحال، بضرورة رفع أكوام القمامة خلف مبنى البريد الرئيسى، والتنبيه على ورديات النظافة بضرورة رفع القمامة أول بأول.







