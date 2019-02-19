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ارتفاع عدد شهداء الشرطة لثلاثة فى حادث الدرب الأحمر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:00 ص
ارتفاع عدد شهداء الشرطة لثلاثة فى حادث الدرب الأحمر جانب من الحادث الإرهابى
كتب عبدالله محمود – أحمد جودة
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ارتفع عدد الشهداء لثلاثة فى حادث الدرب الأحمر، بعد استشهاد الرائد رامى هلال الذى أصيب بالحادث.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية، للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده  بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام.


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حادث الدرب الأحمر

الشرطه

حادث الارهابى

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