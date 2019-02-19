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من 2.5 إلى 3.6 مليار دولار..

ارتفاع صادرات مصر لـ9 دول عربية بزيادة 1.1 مليار دولار

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:00 ص
ارتفاع صادرات مصر لـ9 دول عربية بزيادة 1.1 مليار دولار رئيس جهاز الاحصاء
كتبت- هبة حسام
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 ارتفعت الصادرات المصرية لـ9 دول عربية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2018، لتبلغ 3.655 مليار دولار، مقارنة بـ2.548 مليار دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دولار.

وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للفترة من يناير - نوفمبر 2018، تمثلت الدول التسع التى رفعت حجم وارداتها من السلع والمنتجات المصرية خلال الفترة المذكورة من العام الماضى مقارنة بمثيلتها من العام السابق له، فى الآتى: 

1- الأردن، ارتفعت صادرات مصر إليها بقيمة 88.9 مليون دولار، بعد أن سجلت 550.8 مليون دولار، مقابل 461.9 مليون دولار.

2- سوريا، ارتفعت صادرات مصر إليها بقيمة 83 مليون دولار، بعد أن سجلت 299.1 مليون دولار، مقابل 216.1 مليون دولار.

3- ليبيا، ارتفعت صادرات مصر إليها بقيمة 149.4 مليون دولار، بعد أن سجلت 549 مليون دولار، مقابل 399.5 مليون دولار.

4- موريتانيا، ارتفعت صادرات مصر إليها بنحو 2 مليون دولار، بعد أن سجلت 20.1 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار.

5- اليمن، ارتفعت صادرات مصر إليها بقيمة 11.2 مليون دولار، بعد أن سجلت 245 مليون دولار، مقابل 233.8 مليون دولار.

6- عمان، ارتفعت صادرات مصر إليها بقيمة 17.7 مليون دولار، بعد أن سجلت 177.8 مليون دولار، مقابل 160 مليون دولار.

7- تونس، ارتفعت صادرات مصر إليها بقيمة 83 مليون دولار، بعد أن سجلت 437.8 مليون دولار، مقابل 354.8 مليون دولار.

8- الجزائر، ارتفعت صادرات مصر إليها بقيمة 568 مليون دولار، بعد أن سجلت 918.3 مليون دولار، مقابل 350.2 مليون دولار.

9- المغرب، ارتفعت صادرات مصر إليها بقيمة 102.9 مليون دولار، بعد أن سجلت 457.3 مليون دولار، مقابل 354.3 مليون دولار.

 


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