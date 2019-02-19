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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:11 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار بورصة دبى - ارشيفية
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  بنسبة 0.49% رابحا عدد 12.55 نقطة ليصل إلى مستوى 2564.11 نقطة.   
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 21.2 مليون سهم، محققة ما قيمته 47.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 496 صفقة ل24 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 7 أسهم، واستقر 6 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.33%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 4%، ثم شركة المدينة للتمويل بنسبة 1.81%.

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