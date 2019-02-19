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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:16 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات بورصة دبى - صورة أرشيفية
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  بنسبة 0.60% رابحا عدد 15.33 نقطة ليغلق عند مستوى 2565.85 نقطة.   
 
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 103.2 مليون سهم محققة ما قيمته 171.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2427 صفقة ل31 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 13 سهما، واستقر 3 أسهم.
 
 
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 3.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.84%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف عجمان بنسبة 4.79%، ثم شركة دبى للاستثمار بنسبة 4.35%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 6.61%، ثم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.85%.
 
 
 

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