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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:49 م
خالد صلاح
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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:59 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة خليجية- أرشيفية
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% رابحا عدد 13.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1392.60 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.
 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى.
 
 
وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 57.81% مدفوعة بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 9.78%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.25%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.77% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.27%.
 
 
 
 

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