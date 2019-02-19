إنفوجراف.. تعرف على أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد بالنصف الأول من 2018/ 2019‏

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً عن أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2018/ 2019، وجاء فيه أن الاستثمارات الحكومية فد زادت بنسبة 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
كما ارتفعت حصيلة الإيرادات بنسبة 28.3 % حيث بلغت 388.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 302.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، بينما ارتفع ما يؤول إلى الخزانة العامة من قناة السويس بنسبة 44.4% حيث بلغت 36 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في الإنفوجراف أن معدل النمو الاقتصادي قد ارتفع بمقدار 0.3 حيث بلغ 5.5% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 5.2% خلال نفس الفترة من عام 2017، تم تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام - بلغت قيمته نحو 21 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مقارنة بـ 14 مليار جنيه عجز أولي خلال نفس الفترة من عام 2017، وفي المقابل انخفضت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي بمقدار 0.6% حيث وصل إلى 3.6% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 4.2% خلال نفس الفترة من عام 2017.
وكشف إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضاً عن زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 27% حيث وصل إلى 32 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، كما زاد حجم الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنسبة 47.9% حيث وصل إلى 1089 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 736 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، وفيما يتعلق بإجمالي الإنفاق على التعليم فقد ارتفع بنسبة 20.5 % حيث بلغ 63.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 52.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
كما ظهر من خلال الإنفوجراف أن دعم السلع التموينية قد ارتفع بنسبة 4.8% ليصل إلى 24.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 23.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
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