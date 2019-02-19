إنفوجراف.. تعرف على أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد بالنصف الأول من 2018/ 2019‏

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً عن أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من السنة المالية ‏‏2018/ 2019‏، وجاء فيه أن الاستثمارات الحكومية فد زادت بنسبة 64% لتصل إلى ‏55.7‏‎ ‎مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما ارتفعت حصيلة الإيرادات بنسبة ‏28.3 % حيث بلغت 388.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 302.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، بينما ارتفع ما يؤول إلى الخزانة العامة من قناة السويس بنسبة 44.4% حيث بلغت ‏36 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 24.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في الإنفوجراف أن معدل النمو الاقتصادي قد ارتفع بمقدار 0.3 حيث بلغ ‏5.5% ‏خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 5.2% خلال نفس الفترة من عام 2017، تم تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام - بلغت قيمته نحو 21 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏، مقارنة بـ 14 مليار جنيه عجز أولي خلال نفس الفترة من عام 2017، وفي المقابل انخفضت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي بمقدار 0.6% حيث وصل إلى 3.6% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 4.2% خلال نفس الفترة من عام 2017.

وكشف إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضاً عن زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 27% حيث وصل إلى 32 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، كما زاد حجم الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنسبة 47.9% حيث وصل إلى 1089 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 736 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، وفيما يتعلق بإجمالي الإنفاق على التعليم ‏فقد ارتفع بنسبة ‏20.5 ‏% حيث بلغ 63.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 52.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما ظهر من خلال الإنفوجراف أن دعم السلع التموينية قد ارتفع بنسبة 4.8% ليصل إلى ‏24.3‏‎ ‎مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 23.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.