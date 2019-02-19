إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم جرار زراعى وسيارة نقل بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم جرار زراعى وسيارة نصف نقل بمنطقة جناكليس التابعة لمركز ابو المطامير بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعى بمقطورة وسيارة نصف نقل بمنطقة مركز التدريب بجناكليس.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.