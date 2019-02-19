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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:23 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجتين ناريتين بالمحلة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:56 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجتين ناريتين بالمحلة حادث تصادم - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شهد طريق المحلة – زفتى امام قرية شبرابابل مركز المحلة بمحافظة الغربية، إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بسيارة ملاكي، وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام لإسعافهما.
 
 
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بتصادم دراجتين ناريتين بسيارة ملاكي أمام قرية شبرابابل دائرة المركز، وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد صلاح أحمد 35سنة، إسلام حسن حسين 30سنة، وتم نقلهما فى حالة حرجة لمستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

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