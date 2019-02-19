إزالة 904 مكمورة فحم بمساحة 22 فدانًا فى كفر البطيخ بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بمحافظة دمياط، ومركز الشرطة والإدارة الزراعية بكفر البطيخ، بعمل حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 145 قرار إزالة لعدد 904 مكمورة فحم بإجمالى مساحة 22 فدانًا.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لحالات التعدى عليها فى المهد، وكذلك إزالة مكامير الفحم المضرة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المحددة.