video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 904 مكمورة فحم بمساحة 22 فدانًا فى كفر البطيخ بدمياط

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:17 م
إزالة 904 مكمورة فحم بمساحة 22 فدانًا فى كفر البطيخ بدمياط إزالة تعديات على الأراضى الزراعية - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بمحافظة دمياط، ومركز الشرطة والإدارة الزراعية بكفر البطيخ، بعمل حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 145 قرار إزالة لعدد 904 مكمورة فحم بإجمالى مساحة 22 فدانًا.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لحالات التعدى عليها فى المهد، وكذلك إزالة مكامير الفحم المضرة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المحددة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط تبحث الموقف التنفيذى للمشروعات مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

كفر البطيخ

ازاله مكامير الفحم

دمياط

اخبار محافظة دمياط




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة