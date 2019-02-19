إحالة مدير مستشفى فارسكور والأطباء المتغيبيين للتحقيق

دمياط - عبده عبد البارى

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إحالة مدير مستشفى فارسكور المركزى للتحقيق، وذلك بعد زيارتها المفاجئة للمستشفى مساء أمس للتأكد من صحة شكاوى المواطنين من تغيب الأطباء ونقص الأدوية وسوء حالة النظافة.

ولاحظت محافظ دمياط خلال زيارتها للمستشفى عدم وجود الأطباء وعدم توقيع الأطباء فى دفتر الحضور والإنصراف منذ ثلاثة أيام.

وكان أهالى مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، قد اشتكوا من سوء حالة مستشفى فارسكور المركزى، وسوء الخدمات التى تقدم للمرضى، بالإضافة إلى نقص الأدوية، ووجود قطط منتشرة بجميع أرجاء المستشفى بسبب انتشار القمامة وبقايا الأطعمة، وعدم نظافة الحمامات وعدم انتظام عمل وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى.

ووجه الأهالى نداءهم لمحافظ دمياط ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة لزيارة المستشفى فجأة مساء، ومشاهدة الأمر على الطبيعة دون إعلان مسبق بالزيارة، ورصد ما يجرى بالمستشفى من سوء الخدمات التى تقدم للمرضى، وانتشار القمامة والقاذورات والمخلفات بالعنابر والطرقات فى مشهد غير آدمى.

وأكد الأهالى أن الحمامات غير آدمية ولا تصلح للحيوانات وليست للمرضى، وأن الأدوية غير متوفرة بالمستشفى ويضطرون إلى شرائها من الخارج، بالإضافة إلى عدم توافر أسرّة، الأمر الذى يضطر المرضى لافتراش الأرض لتلقى العلاج والتركيب المحاليل.

من جانبه قال الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط "لليوم السابع" إنه سيتم التحقيق مع مدير المستشفى والأطباء المتغيبيين أثناء نبطشيتهم أمس الأثنين خلال زيارة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للمستشفى، ويعقب هذا التحقيق اتخاذ قرار مناسب لمصلحة المستشفى والمرضى المترددين عليها .



مستشفى فارسكور



مستشفى فارسكور



مستشفى فارسكور



مستشفى فارسكور



مستشفى فارسكور



مستشفى فارسكور