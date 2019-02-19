إحالة أوراق 4 متهمين للمفتى لقتلهم أمين شرطة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر وعضوية كل من المستشار جمال البغدادى والمستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار محمد أيمن محفوظ وأمانة سر خالد محمد حسين، أوراق 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل أمين شرطة والشروع فى قتل 8 آخرين في القضية رقم 9439 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم الدخيلة بقيام 4 أشخاص بإطلاق النار علي دورية أمنية خلال ضبطهم بسرقة سيارة.

كشفت تحريات قسم شرطة الدخيلة قيام كل من "م. م. م" صاحب سوبر ماركت، و"خ. ر. ع" كهربائي سيارات، و"أ. م. ع" سائق كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وأثناء مرور دورية أمنية بشارع البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة أبصرت الدورية 4 ملثمين يقومون بسرقة سيارة وعند قرب الدورية نحوهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية كانت بحوزتهم.

أسفر إطلاق النار عن وفاة "ع. ص. م"، أمين شرطة، وشرعوا في قتل كل من "م. س. أ"، و"ف. ف. ع"، و"إ. ع. إ"، و" هـ. ال. ع"، و"ي. أ. م"، و"ع. ك. م"، و"و. أ. ع"، و"ف. م. ع" من الدورية الأمنية، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم وعرضهم على النيابة وإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت إحالة أوراقهم للمفتي، وحددت جلسة 15 أبريل للنطق بالحكم بإعدامهم.