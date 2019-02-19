أول صورة للشهيد المقدم رامى هلال ضابط الأمن الوطنى بالزى الميرى

كتب محمود عبد الراضي

ينشر "اليوم السابع" صور لشهداء الشرطة الأبطال بملحمة الدرب الأحمر، حيث يظهر فيها الشهيد المقدم رامى هلال وأمين الشرطة محمود أبو اليزيد بالزى الميرى.

وجاء ذلك عقب استشهادهم فى الدرب الأحمر، بعد جهود وزارة الداخلية، للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية، لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من الشهر الجارى، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتل الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين.

وأنقذت يقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها فى تتبع الإرهابى، سكان المنطقة من كارثة حقيقية، كما أحبطت مخططاته الإرهابية، باستهداف المواطنين ورجال الشرطة والشخصيات الهامة.



