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أمن أسوان يكثف جهوده لضبط لصوص سرقوا سيارة مجلس قروى العتمور

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:57 م
أمن أسوان يكثف جهوده لضبط لصوص سرقوا سيارة مجلس قروى العتمور حملة أمنية - أرشيفية
فريق المحافظات
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تكثف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، جهودها لكشف غموض واقعة قيام مجهولين صباح اليوم بسرقة سيارة تابعة لمجلس قروى العتمور قبلى بمركز كوم أمبو بأسوان.

 

وكان بلاغا وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم أمبو العقيد محمود مرعى يفيد بتعرض سيارة تابعة لمجلس قروى قرية العتمور قبلى للسرقة من قبل مجهولين.

 

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز كوم أمبو لمكان البلاغ وبعمل التحريات تبين أن السيارة التى تعرضت للسرقة كانت بحوزة أحد مسئولى المجلس القروى والتى قام بركنها بجوار أحد المنازل التى كان يزورها، وأثناء خروجه من المنزل فوجى بعدم وجودها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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