أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-2-2019 فى مصر

كتب ـ إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 19 -2-2019، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 646 جنيها للجرام عقب ارتفاع طفيف للأسعار أمس بقيمة جنيه واحد فقط.

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 553 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 646 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 738 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5168 جنيها.

الأوقية : 1326 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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