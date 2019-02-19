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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:57 م
خالد صلاح
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19 - 2 -2018

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:04 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19 - 2 -2018 البورصة المصرية
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-2-2018.
 
 

إيقاف تداول 8 شركات

 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، العربية للصناعات الهندسية، دايس للملابس الجاهزة، الحديثة للمواد العازلة، النصر للملابس والمنسوجات، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك، الحفر الوطنية.
 
 

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه

 
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 836.420 مليار جنيه.
 
      
وبلغ حجم التداول على الأسهم 268 مليون ورقة مالية بقيمة 962 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.55%، والعرب على 10.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.43%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 81.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 30.3 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 12.95 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2445 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 19079 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 721 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 
 
    

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- الحفر الوطنية بسعر إغلاق 4.960 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%
 
 
- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 6.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.37%
 
 
- المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.672 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.50%
 
 
- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.41%
 
 
- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.306 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.01%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك بسعر إغلاق 6.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.24%
 
 
- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.304 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%
 
 
 - جى بى اوتو بسعر إغلاق 5.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.83%
 
 
 
- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 80.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.46%
 
 
 
- البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر  إغلاق 10.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.63%
 
 
 

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