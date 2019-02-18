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وقوع 3 انفجارات وسط جمهورية دونيتسك دون إصابات

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:43 ص
وقوع 3 انفجارات وسط جمهورية دونيتسك دون إصابات القوات الأوكرانية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أفادت وزارتا الطوارئ والداخلية بجمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد والواقعة جنوب شرقى أوكرانيا، عن وقوع ثلاثة انفجارات، إحداهما قرب مقر إقامة رئيس دونيتسك، والآخران بالقرب من مقر إقامة ممثلى بعثة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وجاء- فى بيان لوزارة الداخلية- "وقع انفجاران على بعد مئات الأمتار من فندق إقامة يعيش فيه ممثلو بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ". .فيما ذكرت وزارة الطوارئ أنه لم تقع أية أصابات.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن سبب التفجيرات الثلاثة فى وسط دونيتسك ناجمة عن هجوم من قبل طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، وفقا لوزارة الداخلية فى جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد.. مشيرا إلى أن "الطائرات الأوكرانية بدون طيار، أسقطت ثلاثة قنابل فى وسط دونيتسك".

 


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