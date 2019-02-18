video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل: محطتا سفاجا ونويبع ستلعبان دورا حيويا بإعادة إعمار العراق وسوريا

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:46 م
وزير النقل: محطتا سفاجا ونويبع ستلعبان دورا حيويا بإعادة إعمار العراق وسوريا الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن محطتى سفاجا متعددة الأغراض ونوبيع ستلعبان دورًا حيويًا فى إعادة إعمار العراق وسوريا، لاسيما وأن الأخيرة تقع على الخط مع المبادرة المصرية الصينية للحزام والطريق، قائلًا: "نشترك بقوة فى المبادرة ولن نكون معبر للسفن فقط".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الأثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لنظر عدد من طلبات الإحاطة فى مقدمتها ما يتعلق بالحاجة إلى وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطنى، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.

 

وأكد عرفات، على ضرورة ملحة لتطوير الموانى المصرية والتى تستهدفها الدولة المصرية، بما يحقق لها المنافسة بقوه، قائلًا : "إحنا مش فى الملعب لوحدنا، تركيا واليوبان بهم موانئ تنافسية".

 

وأضاف وزير النقل: "نعكف على استثمارات تتخطى عائد الفائدة فيها 23%، وقد تمكننا من رد مبلغ الاستثمار فيها خلال 4 سنوات فقط"، مشيرا إلى أنه فى السابق كان ينظر لحركة الموانئ بأن بها نشاط إلى لألف حاوية، أما الآن فأصبح هناك تداول لـ23 ألف حاوية يتم نقلها، ويجب أن نواكب ذلك.

 

وأشار عرفات، إلى أهمية قرار وزير النقل السابق رقم 800 لسنة 2016، مشيرًا إلى أننا حاليًا نتحدث عن استثمارات تقدر بنحو 70 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية المصرية، فكيف كنا سنقوم بذلك وسط العجز المالى.

 

ونوه وزير النقل، إلى أن الموانئ المصرية استطاعت فى ظل خطتها الجديدة، الممثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وهيئة السلامة البحرية، أن تحقق فائض خلال العام المالى 2017/2018، يقدر بنحو 8.7 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه منذ 3 سنوات مضت.

 

وفى سياق متصل، قال الوزير هشام عرفات، إنه لدينا كنز فى دمياط وهو الميناء النهرى، متابعًا : "قولا واحدا لو أردنا تنمية النقل النهرى فعلينا بتوجيه أنظارنا لميناء دمياط وميناء الإسكندرية، وهى مواقع كفيلة بتنمية النقل النهرى فى عموم البلاد".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب: النقل البحرى من أهم القطاعات الواعدة فى مستقبل مصر الاقتصادى

نقل النواب تناقش تطوير الموانئ البحرية بحضور الوزير

البرلمان

وزير النقل

لجنة النقل

مجلس النواب




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة