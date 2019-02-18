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الإثنين، 18 فبراير 2019 06:38 م
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وزير الطيران المدنى يتفقد مطار الغردقة الدولى ويتابع تطوير مبنى الركاب 2

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:00 م
وزير الطيران المدنى يتفقد مطار الغردقة الدولى ويتابع تطوير مبنى الركاب 2 وزير الطيران المدنى يتفقد مطار الغردقة الدولى
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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في إطار الجولات الميدانية لمتابعة حركة السفر والوصول، وكذلك مشروعات التطوير بالمطارات المصرية قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية بمطار الغردقة الدولي تفقد خلالها مبنى الركاب رقم 1 لمتابعة سير العمل في ظل زيادة حركة السياحة الوافدة الي الغردقة خلال الموسم الشتوي الحالي، والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بمبني الركاب رقم 2 الخاصة برفع كفاءة المبنى، المقرر افتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار وائل النشار رئيس قطاع الأمن بالوزارة، والطيار خالد عبد السلام مدير مطار الغردقه الدولي.

والتقى الفريق يونس المصرى العاملين بالمطار، ووجه لهم التحية علي دورهم المشرف في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وزير الطيران المدنى يتفقد مطار الغردقة الدولى (1)
 

 

وزير الطيران المدنى يتفقد مطار الغردقة الدولى (2)
 

 

وزير الطيران المدنى يتفقد مطار الغردقة الدولى (3)
 

 


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